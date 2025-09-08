Убийство Андрея Парубия: его отец назвал причастных

Народный депутат Украины Андрей Парубий с коллегами в парламенте / © Андрей Парубий / Facebook

Реклама

Отец народного депутата Украины Андрея Парубия — Владимир Парубий — заявил, что за его сыном давно следили. По словам отца, к преступлению причастна ФСБ России и люди из Украины.

Об этом Владимир Парубий рассказал в интервью изданию «Эспресо».

«Честно говоря, когда произошло убийство и когда я увидел по телевидению, как именно это произошло, то сразу понял. Конечно, что это российская ФСБ, но до сих пор не сомневаюсь: к этому убийству, к его подготовке были причастны люди и в Украине», — сказал отец убитого политика.

Реклама

Он добавил, что не знает, кто эти люди, но были такие, которые знали, где ходит депутат, что делает — то есть «давно следили за ним».

«И не только потому, что Путин выдал тот „приговор“. Там был не только Андрей, еще несколько человек», — добавил Владимир Парубий.

Он поделился, что говорил сыну быть осторожным, но «ему было стыдно бояться». По словам отца, Андрей Парубий никогда не боялся, у него была врожденная вера в свои силы и бесстрашие.

«Это бессмысленно — его смерть. Он мог еще очень много сделать для Украины. В одном из интервью он сказал: „Я все делал для Украины“. Конечно, семью обеспечивал минимально. Но ни к богатству, ни к славе он не стремился, а стремился к добру для Украины. Потому что он понимал и часто в разговорах говорил — если мы еще раз потеряем Украину, как предыдущие разы, уже неизвестно, восстановимся ли мы когда-то», — рассказал Владимир Парубий.

Реклама

Напомним, Андрея Парубия убили 30 августа во Львове выстрелами из огнестрельного оружия.

Уже на следующий день правоохранители задержали предполагаемого убийцу депутата в Хмельницкой области. Это — 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, а 2 сентября суд взял фигуранта под стражу.

Сцельников журналистам на камеры признался в убийстве Парубия и назвал преступление своей «личной местью украинской власти».