Убийство Андрея Портнова: появились первые фото и видео с места преступления

Андрей Портнов / © УНИАН

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Появилось первые фото и видео с места убийства Андрея Портнова — экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Фото опубликовало испанское издание El Pais.

На фото видно, вероятно, тело Портнова, которое лежит рядом с автомобилем Mercedes.

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Издание со ссылкой на полицию информирует, что экс-советник Януковича направлялся к автомобилю Mercedes, когда на него напали двое или трое злоумышленников и сделали пять выстрелов. По меньшей мере три пули попали Портнову в голову и спину. Смертельным оказался именно выстрел в голову.

На данный момент задержанных нет.

В Сети также есть видео с места убийства Портнова. На кадрах видно медиков «скорой» и правоохранителей.

Фото с места убийства Андрея Портнова / © El Pais

Фото с места убийства Андрея Портнова

Дата публикации 13:43, 21.05.25 Количество просмотров 51 Видео с места убийства Андрея Портнова

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Портнова застрелили утром 21 мая в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. Неизвестные совершили убийство возле Американской школы — одного из самых элитных учебных заведений столицы Испании.

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Заметим, Портнов бежал из Украины после свержения режима Януковича. При его каденции Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента. Чиновник был скандально известен тем, что публично отрицал ответственность силовиков за преступления во время Революции Достоинства. Против него было открыто, но впоследствии закрыто дело по статье о государственной измене.

Портнов вернулся в Украину в 2019 году.

В том же году журналисты-расследователи опубликовали аудиозаписи разговоров из кабинета одиозного судьи Павла Вовка. Из них следовало, что Портнов, Вовк и тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан могли незаконно влиять на кадровые решения в Конституционном суде, в частности — на увольнение Станислава Шевчука с должности председателя КСУ.

В декабре 2021 года стало известно, что США ввели санкции против Портнова, а также против его благотворительного фонда, в рамках антикоррупционных инициатив Государственного департамента.

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