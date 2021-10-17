Убийство депутата в церкви во время встречи с избирателями в Великобритании: полиция назвала имя подозреваемого

Убийство депутата в церкви во время встречи с избирателями в Великобритании: полиция назвала имя подозреваемого

Задержанный - 25-летний мужчина сомалийского происхождения.

Британская полиция установила личность подозреваемого в убийстве депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса. Нападавшего зовут Али Харби Али, ему 25 лет, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что задержанный - 25-летний мужчина сомалийского происхождения.

По информации СМИ, Али Харби Али ранее не попадал в поле зрения британских служб безопасности.

The Guardian написала что подозреваемый непродолжительное время был связан с программой Prevent, призванной предотвратить вовлечение людей в терроризм. О причастности Али Харби Али к терроризму не известно.

Напомним, что 15 октября, мужчина с ножом напал на депутата палаты общин британского парламента Дэвида Эмесса. Депутат проводил встречу с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему Эмессу оказали помощь на месте происшествия, но он скончался. Британская полиция считает убийство терактом и не исключает связи с исламским экстремизмом.

Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

Новости мира: британская полиция признала убийство депутата Дэвида Емесса терактом

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