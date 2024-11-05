Убийство Ирины Фарион: появились новые видеодоказательства по делу

Мать подозреваемого по делу Ирины Фарион утверждает, что у ее сына есть алиби.

Мать подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, Елена Зинченко, обратилась в правозащитные организации с письмом, в котором утверждает, что нет доказательств причастности ее сына к убийству Ирины Фарион.

В письме Центру прав человека ZMINA Елена Зинченко добавила фотографии, на которых, по ее словам, черты лица и телосложение ее сына Вячеслава отличаются от парня, зафиксированного камерами у дома Ирины Фарион.

Елена Зинченко утверждает, что у адвоката есть видеодоказательство, которое подтверждает, что на момент фиксации парня камерами под домом Фарион, Вячеслав был в другом городе, но суд это не учел. По словам матери, ее сын приехал во Львов 9 июля 2024, а парень, зафиксированный у дома, сидел на скамейке за две-три недели до нападения. Также она заявляет, что Вячеслав находился в съемной квартире в другом районе.

Мать подозреваемого заявила, что ей и находящемуся на фронте отцу Вячеслава не позволяют увидеться с сыном. Она также утверждает, что в камеру во Вячеслав подсаживают людей, которые угрожают ему и пытаются заставить признаться в убийстве. Вячеслав передал матери записку, где заверил, что не планирует самоубийства, а если что-нибудь произойдет, то это будет совершено другими.

Напомним, правоохранители считают, что к убийству языковеда и экснардепки Ирины Фарион могут быть причастны неустановленные лица, пользовавшиеся определенными телефонными номерами. Следствие проверяет около 300 номеров.

Читайте также: