Убийство Парубия: глава Европарламента сделала заявление в Раде

Во время выступления в Верховной Раде Украины 17 сентября глава Европейского парламента Роберта Мецола высказалась об убийстве народного депутата Андрея Парубия.

Об этом стало известно из трансляции заседания.

Мецола начала свое выступление в украинском парламенте с соболезнований в связи с гибелью Парубия.

«Я хотела бы прежде всего выразить соболезнования всем вам из-за гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он был частью этой прекрасной парламентской институции. Его нам будет не хватать. Его гибель напоминает нам о человеческой стоимости этой войны, насколько срочно нам необходимо ее закончить», — высказалась руководительница Европарламента.

Напомним, во время вступления в Верховной Раде Мецола также объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в Киеве. По ее словам, этот шаг подчеркивает обязательства ЕС быть рядом с Украиной ежедневно. Мецола также подчеркнула важность восстановления полномочий антикоррупционных органов в Украине для членства в ЕС и сообщила, что следующим шагом будет открытие переговорного «кластера основ».