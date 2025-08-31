Убийство Парубия: кто заменит нардепа в Раде

Народный депутат Андрей Парубий, который был убит 30 августа 2025 года / © gubernia.pskovregion.org

Место народного депутата Андрея Парубия, который был убит в субботу, 30 августа, во Львове, может занять журналистка и общественный деятель Татьяна Черновол, которая сейчас находится в рядах ВСУ.

Как свидетельствует сайт Центральной избирательной комиссии, Чорновол занимает 27-е место в избирательном списке партии «Европейская солидарность», от которой был избран в парламент Андрей Парубий.

Расположенные выше в списке Владимир Вятрович и Ирина Никорак уже стали народными депутатами после того, как сложили свои полномочия в Раде Ирина Луценко и Михаил Забродский в 2019 и 2023 годах соответственно.

Сейчас во фракции «Европейская солидарность» 27 народных депутатов, три из которых на парламентских выборах 2019 года были избраны в одномандатных избирательных округах, а 24 — в многомандатном общегосударственном избирательном округе по списку.

46-летняя Татьяна Черновол в Верховной Раде прошлого созыва входила в депутатскую фракцию политической партии «Народный фронт». Она была членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. До выборов в Раду была правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики и советником министра внутренних дел Украины.

Татьяна Черновол / © УНІАН

Черновол известна как активная участница Революции достоинства, в 2013 году пережила покушение. В 2014 году она участвовала в обороне Мариуполя в составе батальона «Азов», в том же году потеряла на войне мужа.

С начала полномасштабного вторжения РФ Татьяна Черновол воевала в составе 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, командовала расчетом противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» в составе 1 отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна. Имеет звание офицера Вооруженных сил Украины.

Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo.

