- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 7641
- Время на прочтение
- 2 мин
Убийство Парубия: в УГО объяснили, почему он находился без охраны
Управление государственной охраны Украины отмечает, что охрана предоставляется только ограниченному перечню высокопоставленных лиц.
После убийства Андрея Парубия во Львове выяснилось, что чиновник находился без государственной охраны.
Управление государственной охраны Украины прокомментировало ситуацию и объяснило, почему Парубий был без охраны.
Согласно статье 6 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» № 160/98-ВР, госохрана обеспечивается только определенному кругу должностных лиц: председателю Верховной Рады, премьер-министру, председателю Конституционного Суда, председателю Верховного Суда, министру иностранных дел, первому председателю, генеральному прокурору, вицепремьера, а также заместителю председателя ВР.
Также предусмотрено, что охрана распространяется на членов их семей, если они проживают вместе или сопровождают должностное лицо.
В случае прекращения полномочий, согласно действующему законодательству, лицо имеет право на охрану еще в течение одного года — за исключением случаев, когда есть обвинительный приговор суда, вступившего в законную силу.
«Управление государственной охраны выполняет свои задачи исключительно в пределах действующего законодательства Украины», — отметили в ведомстве.
Напомним, в субботу, 30 августа, около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова и на месте погиб мужчина. Убитым оказался экс-председатель Верховной Рады и бывший секретарь СНБО Андрей Парубий.
По информации журналиста Виталия Глаголы в правоохранительных структурах Львова, в политика стреляли восемь раз.
Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства известного общественно-политического деятеля.
Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, в результате которых политик погиб на месте. Нападающий скрылся — для его поиска в городе введена специальная операция «Сирена».
В момент нападения Андрей Парубий шел на тренировку в спортзал. У него не было охраны.
Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства Парубия.
К расследованию привлекаются оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовской области, Служба безопасности и другие органы.