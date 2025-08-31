Убийство Парубия: в УГО объяснили, почему он находился без охраны

Андрей Парубий / © Право на владу

После убийства Андрея Парубия во Львове выяснилось, что чиновник находился без государственной охраны.

Управление государственной охраны Украины прокомментировало ситуацию и объяснило, почему Парубий был без охраны.

Согласно статье 6 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» № 160/98-ВР, госохрана обеспечивается только определенному кругу должностных лиц: председателю Верховной Рады, премьер-министру, председателю Конституционного Суда, председателю Верховного Суда, министру иностранных дел, первому председателю, генеральному прокурору, вицепремьера, а также заместителю председателя ВР.

Также предусмотрено, что охрана распространяется на членов их семей, если они проживают вместе или сопровождают должностное лицо.

В случае прекращения полномочий, согласно действующему законодательству, лицо имеет право на охрану еще в течение одного года — за исключением случаев, когда есть обвинительный приговор суда, вступившего в законную силу.

«Управление государственной охраны выполняет свои задачи исключительно в пределах действующего законодательства Украины», — отметили в ведомстве.

Напомним, в субботу, 30 августа, около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова и на месте погиб мужчина. Убитым оказался экс-председатель Верховной Рады и бывший секретарь СНБО Андрей Парубий.

По информации журналиста Виталия Глаголы в правоохранительных структурах Львова, в политика стреляли восемь раз.

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства известного общественно-политического деятеля.

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, в результате которых политик погиб на месте. Нападающий скрылся — для его поиска в городе введена специальная операция «Сирена».

В момент нападения Андрей Парубий шел на тренировку в спортзал. У него не было охраны.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства Парубия.

К расследованию привлекаются оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции и полиции Львовской области, Служба безопасности и другие органы.