Убийство президента Гаити: начальник охраны летал в Колумбию перед инцидентом

Руководство охраны Моиза вызвали в прокуратуру Гаити.

Глава службы безопасности президента Гаити Жовенеля Моиза Димитри Эрар, убитого ранее, за полтора месяца до нападения летал в Колумбию.

Об этом информирует колумбийская газета Semana.

По данным СМИ, он 22 мая 2021 года направился в Боготу. Ранее он также несколько раз летал в Эквадор, причем каждый раз с пересадкой в колумбийской столице.

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Тем временем руководство охраны Моиза вызвали в прокуратуру Гаити в связи с подозрением в бездействии во время нападения на президента, ведь никто из его охранников тогда не пострадал. Также власти Гаити сообщили, что в группу, совершившую атаку, входили как минимум 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержаны.

Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.

Напомним:

Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза участвовали минимум 26 человек.

Также к убийству президента Гаити причастны отставные колумбийские военные.

Сейчас известно, что после убийства Моиза правоохранители убили трех наемников, 15 колумбийцев и американцы сейчас находятся под стражей, а вот еще несколько членов группировки до сих пор ищут.

Новости мира: власти Гаити ищет еще 8 иностранных наемников

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