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Убийство президента Гаити: начальник охраны летал в Колумбию перед инцидентом

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Убийство президента Гаити: начальник охраны летал в Колумбию перед инцидентом

Associated Press

Руководство охраны Моиза вызвали в прокуратуру Гаити.

Глава службы безопасности президента Гаити Жовенеля Моиза Димитри Эрар, убитого ранее, за полтора месяца до нападения летал в Колумбию. 

Об этом информирует колумбийская газета Semana.

По данным СМИ, он 22 мая 2021 года направился в Боготу. Ранее он также несколько раз летал в Эквадор, причем каждый раз с пересадкой в колумбийской столице.

Тем временем руководство охраны Моиза вызвали в прокуратуру Гаити в связи с подозрением в бездействии во время нападения на президента, ведь никто из его охранников тогда не пострадал. Также власти Гаити сообщили, что в группу, совершившую атаку, входили как минимум 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержаны.

Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.

Напомним:

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