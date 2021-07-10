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Убийство президента: власти Гаити призвали Байдена ввести американские войска в страну

Убийство президента: власти Гаити призвали Байдена ввести американские войска в страну

Associated Press

В США будут думать, как помочь Гаити.

Власти Гаити призвали Соединенные Штаты Америки направить в страну американские войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера.

Тем временем, на Гаити после убийства президента наблюдается политический хаос и уличные беспорядки, также в стране - кризис системы здравоохранения, который вызван пандемией коронавируса.

Просьбу о военной помощи озвучили потому, что ранее президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен пообещали помочь Гаити. Но заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер заметила, что может подтвердить такой запрос.

США оперативно отправят высокопоставленных сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности на Гаити, чтобы определить, как помочь стране после убийства президента.

Напомним:

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