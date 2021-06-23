Убийство Шеремета: суд оставил фигурантов дела Антоненко и Кузьменко под домашним арестом

Адвокаты хотели изменить меру пресечения.
Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защитников Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, об изменении меры пресечения для них круглосуточного домашнего ареста на взятие на поруки.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Также суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил Антоненко домашний арест еще на два месяца, с обязательством и дальше носить электронный браслет. Для Кузьменко пока действующий срок домашнего ареста до середины июля.
Как сообщалось, во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что общается с фигуранткой дела Шеремета Яной Дугар.
Напомним
- Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.
- 12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета. Подозреваемых искали более 2,5 года. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного так же как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больнице Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу — военная Яна Дугар. Все трое своей вины не признают и считают дело сфальсифицированным.
- В то же время общественные активисты сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех трех к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, которые противоречат версии следствия.
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