"Убийство Шишова — умышленное и циничное": белорусский оппозиционер назвал две цели уничтожения активиста

По словам Мацкевича, Шишов, вероятно, сопротивлялся.

Глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов погиб в результате умышленного убийства с двумя целями: запугать белорусов и каким-то образом повлиять на эффективность работы диаспоры.

Об этом во вторник, 3 августа, в эфире телеканала "Украина 24" заявил член Координационного совета белорусской оппозиции Валерий Мацкевич.

"На мой взгляд, это убийство, умышленное убийство, циничное убийство. Об этом говорит ряд факторов, его состояние, вероятно, он сопротивлялся, — сказал политик.

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Мацкевич уверен, что это убийство с двумя целями.

"Запугать белорусов, что очевидно не удастся, и каким-то образом повлиять на эффективность работы диаспоры, что, я также уверен, не удастся, поскольку это только сплачивает и настраивает на дальнейшее сопротивление", — отметил он.

Также Мацкевич охарактеризовал Шишова как человека, который был прекрасным организатором.

"Виталий действительно принимал активное участие в событиях, насколько я знаю. Мы лично были знакомы, общались в контексте встречи с белорусской диаспорой в Киеве, это было недавно. Виталий проявлял себя как прекрасный организатор, он IT-специалист, при этом человек, который ведет здоровый образ жизни, неконфликтный, способный найти общий язык с представителями различных организаций. Именно поэтому он был выбран представителем "Белорусского дома в Украине", по сути одной из самых влиятельных организаций в формате крупнейшей белорусской диаспоры ", — резюмировал оппозиционер.

Напомним:

3 августа в Киеве нашли повешенным беларусского оппозиционного активиста, главу "Беларусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

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