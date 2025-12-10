Убийцы перепутали дом - Коломойский рассказал о покушении на Миндича

Игорь Коломойский / © ТСН

Реклама

На фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, который выехал в Израиль перед обысками НАБУ, покушались на убийство.

Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский в беседе с журналистами в зале суда.

По его словам, покушение провалилось, потому что преступники перепутали дома.

Реклама

«Новость знаете о Миндиче? Покушение на него было 28 числа. Попытка покушения. В Израиле. Это была попытка убийства, нападавшие арестованы. В результате ранили домработницу. Перепутали с соседним домом», — сообщил он в зале суда.

Игорь Коломойский пообещал рассказать больше деталей об этом инциденте завтра.

Напомним, что завтра в Печерском районном суде Киева тоже ожидают громкие заявления Игоря Коломойского.

Заседание суда состоится 11 декабря, в 14.00 в помещении Печерского райсуда по ул. Владимирская, 15. Судья А.А. Белоцерковец.

Реклама

На суде рассматривается ходатайство стороны обвинения о продлении срока безальтернативного содержания под стражей Игоря Коломойского на шестьдесят дней.