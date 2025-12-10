- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2096
- Время на прочтение
- 1 мин
Убийцы перепутали дом - Коломойский рассказал о покушении на Миндича
На Тимура Миндича, который выехал в Израиль перед обысками НАБУ, было совершено покушение на убийство.
На фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, который выехал в Израиль перед обысками НАБУ, покушались на убийство.
Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский в беседе с журналистами в зале суда.
По его словам, покушение провалилось, потому что преступники перепутали дома.
«Новость знаете о Миндиче? Покушение на него было 28 числа. Попытка покушения. В Израиле. Это была попытка убийства, нападавшие арестованы. В результате ранили домработницу. Перепутали с соседним домом», — сообщил он в зале суда.
Игорь Коломойский пообещал рассказать больше деталей об этом инциденте завтра.
Напомним, что завтра в Печерском районном суде Киева тоже ожидают громкие заявления Игоря Коломойского.
Заседание суда состоится 11 декабря, в 14.00 в помещении Печерского райсуда по ул. Владимирская, 15. Судья А.А. Белоцерковец.
На суде рассматривается ходатайство стороны обвинения о продлении срока безальтернативного содержания под стражей Игоря Коломойского на шестьдесят дней.