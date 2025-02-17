Участие Беларуси в войне в Украине: контрразведка Латвии сделала заявление

Участие Беларуси в развязанной Россией войне в Украине в обозримом будущем маловероятно. Такие действия могут существенно угрожать положению белорусского диктатора Александра Лукашенко и внутриполитической стабильности РБ.

К такому выводу пришло латвийское Бюро по защите Конституции, выполняющее функции контрразведки, сообщает Delfi.

Специалисты бюро считают, что режим Лукашенко остается стабильным. Отмечается, что это достигается в основном за счет репрессий и ограничения свободы слова. Впрочем, зависимость Минска от Москвы растет, как и влияние России на Белоруссию. Российские интересы продолжают доминировать во внешней политике страны.

В бюро отмечают: вполне вероятно, что многие инструменты российского влияния в Беларуси сохранится даже после ухода Лукашенко и российского "фюрера" Владимира Путина. Кроме того, парламентские и президентские выборы 2024 и 2025 годов показали, что режим по-прежнему контролирует ситуацию в Беларуси.

В прошлом году 2024 в Беларуси продолжали усиливаться репрессии со стороны органов безопасности в отношении оппозиционных деятелей и их родственников. Между тем, оппозиция в прошлом году продолжала проявлять активность, но низкий уровень интереса к деятельности демократических сил можно объяснить рядом причин. В свою очередь, РФ также прилагала усилия по более тесной интеграции Беларуси в систему единого государства.

По оценке контрразведки, маловероятно, что Беларусь в обозримом будущем будет непосредственно вовлечена в войну России против Украины, поскольку это может существенно подорвать внутриполитическую стабильность страны и позиции Лукашенко, особенно учитывая сильное общественное неприятие прямого участия белорусских военных в боевых действиях.

Сотрудничество Лукашенко с Кремлем служит гарантией президентских полномочий, что позволяет ему удерживать власть и обеспечивать стабильность своего режима. Однако белорусский диктатор осознает, что такая поддержка ставит под угрозу его способность и дальше управлять страной, поэтому Лукашенко все больше обеспокоен необходимостью уменьшить изоляцию Беларуси от Запада, чтобы уравновесить российское влияние, говорится в докладе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит 100–150 тыс. лиц для усиления Белорусского направления. По его словам, эта группировка может пойти не только на Украину, но и соседнюю Польшу.

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