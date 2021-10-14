Участие иностранцев в формировании органов государственной власти в Украине признали незаконным

Суд признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) удовлетворил иск прокурора Тараса Карпюка до Первой кадровой комиссии и Офиса генпрокурора по поводу признания противоправным решение о неуспешно прохождения аттестации и восстановил его в должности. При этом суд признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами (они участвовали в кадровой комиссии), что и стало одной из причин удовлетворении иска.

Вердикт опубликован на сайте Единого госреестра судебных решений.

В документе сказано, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в международных отношениях по вопросам аттестации прокуроров путем непосредственных сношений между Офисом и посольством США. И что Офис, самостоятельно определив для себя привилегию обращаться в посольство США для привлечения американских специалистов к реорганизации прокуратуры, получив от директора отдела посольства США списки иностранных агентов (то есть проводников интересов иностранных государств и международных организаций) и назначив таких лиц в состав кадровой комиссии, действовал явно противоправно. Это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти.

В ОАСК добавили: как видно из писем отдела по правоохранительным вопросам посольства США, директор отдела направил в состав кадровой комиссии представителей общественных и международных организаций (Автомайдан, Transparency International), то есть даже не сотрудников посольства.

Между тем никакие акты и соглашения "не определяют представительских полномочий директора отдела посольства действовать от имени указанных организаций, представляя протеже указанных организаций".

Включив этих лиц в состав кадровой комиссии Офис ГП сформировал нелегитимный состав органа, который решал судьбу прокуроров во время аттестации, пришли к выводу в ОАСК.

"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины очевидно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", — решил суд.

На этом основании он сделал вывод, что предписания об участии в аттестации прокуроров лиц, определенных дипломатическими миссиями и международными организациями, нарушают основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку посольства иностранных государств и международные организации не является представителями народа Украины и не относятся к народу Украины.

"Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о противоправности решения кадровой комиссии по неуспешного прохождения истцом переаттестации и, соответственно, производного от этого решения — приказа генерального прокурора об увольнении истца, что в свою очередь обусловливает вывод об отмене оспариваемых решений", — говорит вердикт ОАСК.

Напомним, представители судебной системы говорят о незаконности участия иностранцев в процессе формирования состава Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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