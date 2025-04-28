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Участие КНДР в войне: в ЕС заявляют об "отчаянии" России
В Европе отмечают, что РФ оказалась в изоляции.
Участие бойцов Северной Кореи в войне в Украине является "проявлением отчаяния" со стороны агрессорки России, которая изолирована и ослаблена благодаря санкциям Евросоюза.
Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анитта Гиппер, сообщает "ЕП".
Европейская политика отмечает, что Москва изолирована, а потому вынуждена "полагаться на таких субъектов" как Северная Корея для помощи в войне.
"Когда речь идет об углублении военного сотрудничества с Северной Кореей, это посылает очень четкий сигнал: Россия не заинтересована в мире. Напротив, целью России остается подавить Украину. Россия отчаянно ищет любую помощь для поддержки этой незаконной агрессии. В частности, с субъектами, которые серьезно подрывают и дестабилизируют глобальный мир и безопасность".
По ее словам, действия Москвы лишь подтверждают, насколько Россия "изолирована и насколько мы ослабляем ее, в частности благодаря санкциям, что и влечет такое отчаяние".
"Именно поэтому мы продолжаем активизировать свои усилия – работая над семнадцатым пакетом санкций и поддерживая Украину", – сообщила Гиппер.
Напомним, что диктатор РФ Владимир Путин впервые заявил об участии КНДР в войне. Он заявил о "героизме" армии диктатора Ким Чен Ина и поблагодарил за то, что его солдаты воюют в Украине.