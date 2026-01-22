Участие Польши в "Совете мира" Трампа: Навроцкий сделал заявление

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Участие Польши в инициированном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира» важно. Впрочем, такое соглашение «должно пройти конституционную процедуру».

Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, сообщает Polsat News.

Напомним, что президент Польши встречался с американским коллегой на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Одной из тем встречи стал Совет мира.

Реклама

По словам Навроцкого, участие таких лиц в Совете — как фюрера Кремля Владимира Путина и диктатора Беларуси Александра Лукашенко — вызывает трудности у президентов многих стран. Впрочем, говорит Навроцкий, во время его беседы с Трампом этот вопрос не был ключевым.

Более важными, говорит польский лидер, были «формальные аспекты и конституционный порядок». Ведь такое международное соглашение должно пройти всю конституционную процедуру.

«Мы говорили о том, что участие Польши, конечно, важно и необходимо в Совете мира. Моя поддержка президента Трампа непреклонна, как и поддержка президента Трампа Польши», — сказал Навроцкий.

Напомним, издание ABC News сообщило, что Дональд Трамп планирует в Давосе подписать соглашение о создании «Совета мира». Торжественная церемония подписания документов намечена на 22 января. По данным СМИ, присоединиться к Совету изъявили желание около 35 лидеров. В частности, члены НАТО — Турция и Венгрия. Франция, Норвегия и Швеция отказались.

Реклама