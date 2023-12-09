Участие Путина в "выборах": диктатор передал Западу три сигнала – политолог

Российский диктатор Владимир Путин объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в России в 2024 году. Как отметил офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец, Путин демонстрирует три месседжа, направленных как для внутренней аудитории, так и для Запада.

Об этом он рассказал в комментарии "24 Каналу".

В России 8 декабря прошел так называемый "день героев отечества". Так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога подошел к Путину и стал просить его пойти на выборы.

"Это четкий сигнал российскому социуму и всему миру, что во-первых – Путин является президентом войны. Он выдвигается не от мирных профессий, а военных, они его просят. Этот текст был согласован, спектакль для ограниченного российского социума. Путин играл хуже Жоги", – отметил Березовец.

Во-вторых, по словам офицера ВСУ, Путин показывает, что переговоров о прекращении войны не будет. Ведь диктатор выдвигается своей оккупационной армией, он "видит завершение войны в Украине военным путем".

"И в третьих, Путин любит символизм и все нумерологические вопросы. Я думаю, что ему было важно сделать это первым. Он хотел сделать официально это объявление первым", — отметил Березовец.

Напомним, президентские "выборы" в России продлятся несколько дней – в период с 15 по 17 марта 2024 года.

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