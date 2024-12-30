Участие России в Саммите мира: в Москве озвучили заявление

Российский министр говорит, что Москве не подходит ни один формат.

Агрессорка Российская Федерация не намерена участвовать в Саммите мира по поводу войны в Украине "ни в одном формате".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РосСМИ.

"Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение", — высказался глава МИД РФ.

Лавров цинично подчеркнул, что Киев стремится пригласить российских представителей "лишь для того, чтобы выдвинуть Москве ультиматум". Кроме того, министр страны-агрессора подчеркнул, что Украина не отказалась от восстановления территориальной целостности в пределах 1991 года и вывода российских войск.

Напомним, ранее Лавров заявлял о том, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В частности, российский министр выразил несогласие с идеями отсрочки вступления Украины в НАТО на 20 лет.

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