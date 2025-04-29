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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Участие Северной Кореи в войне: как отреагировал Китай на заявления Путина и Кима

Китай уклонился от прямого ответа.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг Китая.

Флаг Китая. / © Associated Press

Китай отмечает, что мнение страны о войне в Украине является последовательным и четким. Мол, КНР неоднократно выражала свою позицию по двусторонним контактам между Россией и Северной Кореей.

Так спикер китайского МИД Го Цзякун ответил на вопрос о том, считает ли Пекин, что введение северокорейских войск будет способствовать завершению конфликта.

Аналогично политик ответил и на вопрос о том, будет ли Китай оказывать давление на Северную Корею, чтобы она не отправляла войска в Россию и "не подливала масла в огонь".

Во время пресс-конференции журналисты также вспомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если Китай действительно стремится к миру, то должен повлиять на КНДР.

"Позиция Китая по отношению к украинскому кризису всегда была очень четкой и последовательной. Мы всегда активно выступали за прекращение огня, чтобы остановить войну, склонить к миру и способствовать переговорам", - ответил Го Цзякун.

Напомним, на днях диктатор РФ Владимир Путин подтвердил участие КНДР в войне.

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