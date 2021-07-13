Участие США в "нормандском формате": Зеленский поднимет вопрос во время встречи с Байденом

Участие США в "нормандском формате": Зеленский поднимет вопрос во время встречи с Байденом

По словам президента, это может быть и другой формат.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий и поддерживает идею привлечения к переговорам в "нормандском формате" США.

Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 12 июля, по итогам встречи с глазу на глаз в Берлине.

"О привлечении Байдена к "нормандскому формату". Мы еще не успели об этом поговорить. Это будет в "нормандском формате", если участники будут "за". Или это будет в другом формате, но это уже вопрос переговоров. На встрече с президентом Байденом я также буду поднимать этот вопрос ", — резюмировал Зеленский.

Напомним:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в переговорах в "нормандском формате". О результатах станет известно в конце июля.

с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в переговорах в "нормандском формате". О результатах станет известно в конце июля. Именно в июле у президента Украины Владимира Зеленского запланирован визит в США. Но пока украинская сторона до сих пор не получила конкретных дат.

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