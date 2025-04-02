Участие США в защите Европы: глава МИД Литвы сделал обнадеживающее заявление

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис / © Associated Press

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Литва подчеркивает важность участия США в обеспечении безопасности ЕС. Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что без поддержки США у Европы нет достаточных ресурсов для обороны.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Кястутис Будрис заявил, что США остаются важным партнером для Европы по обеспечению безопасности и обороны от угрозы со стороны России.

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По словам министра, Европе пришлось полагаться на ресурсы и лидерство США после полномасштабного вторжения России в Украину.

«Мы отправили значительную часть в Украину, но этого недостаточно для Украины, этого недостаточно для обороны Европы. Поэтому я не могу согласиться, что причиной пробуждения стали выборы в США. Россия — это причина этого», — отметил глава МИД.

Министр также подчеркнул, что Литва активно увеличивает расходы по обороне и обязуется поддерживать Украину на десятилетия вперед. Однако не все страны Европы демонстрируют такую же решительность.

«И делая это, конечно, мы должны привлекать американцев к сдерживанию России и оборонному планированию евроатлантического пространства, поскольку это также их территория», — добавил он.

Говоря о сотрудничестве с США, министр заверил, что не видит признаков того, что Соединенные Штаты откажутся от своего партнерства с Европой.

«У меня действительно есть основания верить, что США будут оставаться частью европейской архитектуры безопасности, а также с Украиной, которая будет частью этой архитектуры», — подчеркнул он.

По словам главы МИД Литвы, национальный интерес Литвы состоит в том, чтобы Украина была в безопасности, сильной и частью Европейского Союза.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС начинает внедрять план перевооружения Европы и запускает программу REARM Europe на 800 млрд евро для укрепления безопасности.

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