Участие Трампа лишь усугубило ситуацию, но он еще может остановить Путина: детали The Telegraph

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп предупредил РФ, что она "играет с огнем", продолжая свое военное наступление в Украине. Впрочем, эта угроза не будет ничего означать, если Белый дом не займет более решительную позицию в своих отношениях с Кремлем.

Об этом говорится в статье редактора по обороне и международным отношениям Кона Кофлина для The Telegraph.

Непоследовательность Трампа

Кофлин подчеркивает, что среди худших черт участия Трампа в решении войны была его неспособность поддерживать последовательную линию по отношению к диктатору Владимиру Путину. атаки России на гражданские цели в Украине

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Постоянные колебания в подходе Трампа к агрессии РФ являются частью его нетрадиционных усилий, направленных на прекращение военных действий в Украине, - говорится в материале.

Хвост американского президента о прекращении боевого действия в течение 24 часов после вступления в должность, были откровенно абсурдными. Впрочем, официальная позиция Белого длома остается неизменной: она стремится прекратить конфликт, даже если это потребует от Украины ряда неприятных территориальных уступок.

Несмотря на разработку планового мирного соглашения, широко осужденного за вознаграждение за российскую агрессию, Трампу и его команде по национальной безопасности, кажется, наконец пришло понимание того, что Путин не имеет подлинного интереса к мирному урегулированию конфликта.

Путину не нужен мир

"Все свидетельствует о том, что бессистемное участие Путина в мирных усилиях Трампа ничем больше - чем откровенной попыткой выиграть время, чтобы позволить своим силам достичь ощутимых успехов на поле боя", - отмечает редактор The Telegraph.

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Возможно, самый показательный комментарий Путина по поводу конфликта с момента вступления Трампа в должность был сделан в документальном фильме, транслированном на российском государственном телевидении в начале мая по случаю 25-летия его президентства. Диктатор заявил, мол, у России есть "силы и средства", чтобы довести украинский конфликт до его "логического завершения".

Именно такой подход войска РФ, безусловно, избрали в последние месяцы на поле боя. Все свидетельствует о том, что Москва далека от серьезного рассмотрения возможности соглашения о прекращении огня. Страна-агрессорка активизировала свои военные усилия.

The Telegraph отмечает, что Трамп был вынужден признать - несмотря на попытки его администрации договориться о прекращении огня, россияне не проявили никакой реальной заинтересованности в заключении соглашения.

Несмотря на публичные заявления президента США, что его последний телефонный разговор с Путиным прошел "очень хорошо" и что даже "был достигнут определенный прогресс" в прекращении боевых действий, текст, предоставленный американскими чиновниками своим европейским коллегам, свидетельствует о другом. Глава Кремля не заинтересован в прекращении конфликта, потому что считает, что побеждает.

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Осознание Трампа об игре Путина

Осознание Трампом того, что Путин просто "играет со мной", привело к тому, что он стал более несдержанным в своем отношении к российскому лидеру, называя его "совершенно безумным".

"Даже для патологического нарцисса, как Трамп, теперь должно быть несомненно очевидно, что его участие в войне в Украине значительно ухудшило ситуацию, а не улучшило ее. Последние успехи России на поле боя являются прямым следствием колебаний Трампа. Они укрепили убеждение в Москве, что Западу не хватает решимости защищать интересы Украины", - напомнил он.

Впрочем, если бы Белый дом занял более конфронтационную позицию по отношению к Кремлю, ситуация могла бы быстро измениться.

Поскольку экономика РФ страдает вследствие падения доходов от нефти, Трамп может нанести серьезный ущерб военным усилиям агрессора, если выполнит свою угрозу продлить режим санкций Запада против России.

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Еще не поздно изменить ситуацию в пользу Украины, если Вашингтон согласится предоставить Киеву необходимое вооружение. Получив дальнобойное ракетное оружие и средства ПВО, ВСУ смогут нанести удар по России, одновременно демонстрируя Путину четкий сигнал, что США не допустят использования ядерного оружия.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что переговоры с РФ не приведут к завершению войны. Владимир Путин верит в способность вести боевые действия бесконечно долго, потому что цель Кремля – капитуляция Украины. Хозяин Кремля пытается получить новые территории и победы, чтобы заставить Украину капитулировать на нынешних условиях, чтобы не потерять больше.

Между тем, в России нагло заявляют, мол, настроены на диалог и даже готовятся к новому раунду переговоров. Впрочем, Москва имеет требования, которые "должны быть удовлетворены", заявляет глава МИД Сергей Лавров. По его словам, РФ готова "урегулировать все проблемы путём диалога и дипломатии".

Заметим, Politico писало, мол, Трамп теряет терпение по отношению к Путину. Президент США разочарован безразличием диктатора РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение об изменении своей политики.

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Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 259 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США