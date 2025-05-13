Участие Трампа в переговорах в Турции зависит от Путина — CNN

Участие Трампа в переговорах в Турции зависит от Путина. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп может принять участие в переговорах между Украиной и Россией, которые должны пройти в четверг в Стамбуле, однако это решение будет зависеть от того, приедет ли туда президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, передает CNN.

"Сейчас все очень динамично, никто точно не знает, что будет в четверг", — сказал представитель администрации, подчеркнув, что окончательное решение о присутствии Трампа еще не принято.

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Накануне сам Трамп заявил, что рассматривает возможность лично прилететь в Стамбул.

"Я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Такая вероятность есть", — сказал он во время публичного мероприятия в Белом доме.

Он также выразил надежду на положительный результат встречи.

По словам источника, потенциальное присутствие Трампа на переговорах "оказывает большое давление на Путина".

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Известно, что президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил свое участие во встрече, инициированной Кремлем и поддержанной администрацией Трампа.

Независимо от того, появится ли Трамп в Турции лично, его представители — спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф — уже запланировали поездку в Стамбул. Они намерены следить за возможными переговорами между украинской и российской делегациями, которые будут проходить при посредничестве Турции.