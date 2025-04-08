Участие военных Китая в войне против Украины: какая реакция США

Пленные китайцы в Украине: Госдепартамент США отреагировал

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Соединенные Штаты уже знают о захвате в украинский плен двух граждан Китая, воевавших против Украины на стороне России.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга.

По ее словам, сообщения об участии китайских граждан в войне против Украины являются «тревожными».

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«Участие Северной Кореи вызывает беспокойство и тревожно то, что китайские солдаты попали в плен», — отметила спикер.

Брюс отметила большую роль Китая в войне РФ против Украины.

«Мы знаем о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, воевавших на стороне России в Украине. Китай — крупный спонсор России в войне в Украине. Из Китая поступает около 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны», — говорит пресс-секретарь Госдепа.

Она также напомнила слова Дональда Трампа о том, что дальнейшее сотрудничество между этими двумя ядерными государствами, то есть РФ и Китаем, углубит глобальную нестабильность и сделает США и другие страны менее защищенными и менее процветающими.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.

ТСН.ua собрал все, что известно о китайских пленных.

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