Участие военных Северной Кореи в войне: США сделали важное заявление

В Госдепе отмечают, что собрана целая коалиция по реагированию действий Пхеньяна и Москвы.

Соединенные Штаты Америки продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами по поводу ответа КНДР на развертывание ее войск вблизи границы Украины.

Об этом заявления представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Радио Свобода".

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области (РФ – Ред.) и их потенциального привлечения к боевым действиям".

По его словам, Вашингтон "пока не может сделать официальных объявлений по каким-либо конкретным решениям". Мол, "ответ на агрессию России — не только ответ США". Именно поэтому, отмечает спикер Госдепа, с этой целью была собрана "целая коалиция, объединившая полсотни стран".

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы будем в дальнейшем поддерживать ее на поле боя и будем работать над сохранением альянса, который мы создали", — заявил Мэтью Миллер.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что на территорию России для участия в ее войне против Украины прибыло более 10 тысяч солдат из Северной Кореи. В то же время "значительное количество" находится в прифронтовых районах.

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