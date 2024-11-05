Участие войск КНДР в войне: страны G7 и ЕС анонсировали ответ

Государства также озабочены возможностью передачи из России в КНДР ядерных технологий или технологий, связанных с баллистическими ракетами.

Страны-члены G7 и Евросоюза готовят ответ на ввод войск Северной Кореи на территорию России потенциально для использования в поле боя против Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Японии.

Так, серьезную обеспокоенность развертыванием войск КНДР в России выразили министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, США и высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

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"Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами над скоординированным ответом на это новое развитие событий", – говорится в совместном заявлении.

В тексте отмечается, что прямая поддержка Северной Кореей войны России против Украины означает отчаянные попытки Москвы компенсировать свои потери. Это также означает опасное расширение конфликта, которое приведет к серьезным последствиям для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Страны G7 и ЕС самым решительным образом осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией.

Подписанты заявления акцентировали, что получение или предоставление северокорейскими солдатами какой-либо подготовки или иной помощи, связанной с использованием баллистических ракет или оружия, является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН 1718, 1874 и 2270.

"Мы также глубоко озабочены потенциальной возможностью любой передачи ядерных технологий или технологий, связанных с баллистическими ракетами, из России в КНДР, что является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН. Мы призываем КНДР прекратить оказывать помощь России в ее агрессивной войне", – отмечается в заявлении.

Напомним, 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области РФ уже 11 тыс. бойцов из КНДР. Глава государства отметил, что "мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров".

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