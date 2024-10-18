Участие войск КНДР в войне: Украина просит НАТО поделиться разведданными

Рустем Умеров сказал, что государство хочет получить информацию, в частности, от партнеров из Индо-Тихоокеанской четверки.

Украина предоставила странам НАТО всю имеющуюся информацию об участии военных из Северной Кореи в войне и призвала поделиться разведывательными данными членов Альянса.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил на брифинге в Брюсселе.

Глава Минобороны сообщил, что Украина предоставила членам НАТО доказательства участия северокорейских войск в войне на стороне России.

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"Мы высказались, что очень будем рады обмениваться информацией, получить также от партнеров IP4 (Индо-Тихоокеанской четверки – ред.) их информацию по Северной Корее, и предоставим информацию от нас", – сказал Умеров.

"Но мы это выразили им, что у нас уже есть доказательства, то есть обменялись мнениями и попросили, чтобы разведки сейчас обменялись данными", – добавил министр.

К слову, 18 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время у Альянса нет подтверждения участия военных из Северной Кореи в войне в Украине.

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