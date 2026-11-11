"Участникам не было о чем говорить": что не так с консультациями в Абу-Даби — Портников разнес результат

Журналист Виталий Портников и украинская переговорная группа в Абу-Даби

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Главным практическим достижением мирных переговоров в Абу-Даби с участием Украины, США и России стало решение о новом обмене пленными. Стороны так и не приблизились к прекращению боевых действий. Вместо реального прекращения огня участники консультаций в ОАЭ обсуждали механизмы безопасности в Европе на будущее, которое наступит уже после войны.

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников.

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Главный результат переговоров в Абу-Даби

Главным итогом двухдневных переговоров в Абу-Даби Портников считает договоренность о проведении нового обмена пленными.

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«Но, как мы с вами прекрасно понимаем, само это решение не имеет ничего общего с возможностями договориться не о том, что о завершении российско-украинской войны, но хотя бы о прекращении или приостановлении боевых действий на российско-украинском фронте, и обстрелов украинской гражданской инфраструктуры», — обратил внимание журналист.

По его словам, когда Россия не намерена прекращать войну, она традиционно прибегает к договоренностям в гуманитарной сфере. Так происходило во время каждого раунда мирных переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом. По мнению Портникова, Москва использует гуманитарный трек, чтобы скрыть свое стремление продолжать войну против Украины. Переговоры в Абу-Даби, полагает он, не стали исключением.

Вместо путей завершения войны говорили о безопасности Европы после нее

«Как можно понять хотя бы по времени, которое было отведено на переговоры, — а это буквально несколько часов вчера и несколько часов сегодня — участникам переговоров вообще не было о чем говорить«, — убежден публицист.

Он пояснил, что по завершении встречи ее главной темой называли вопросы безопасности на Европейском континенте после окончания российско-украинской войны. Портников подчеркнул, что это демонстрирует нелогичность нынешнего переговорного процесса.

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«Вместо того чтобы обсуждать пути самого завершения российско-украинской войны и прекращения боевых действий, возможности остановить убийство людей, участники переговоров в Абу-Даби были вынуждены — я имею в виду сейчас украинскую делегацию — обсуждать гарантии безопасности и сами механизмы безопасности на Европейском континенте, которые можно будет применить. При том, что никакого понимания, как эту войну закончить, у участников переговоров не то, что нет, — они это даже не обсуждают», — рассказал журналист.

РФ против участия Европы в переговорах — почему и что заявил Мединский

Он назвал ситуацию «маразматической» и отметил, что она стала поводом для новой волны пропагандистских заявлений со стороны России. В частности, глава российской делегации Владимир Мединский в этот раз стал возлагать ответственность за ситуацию не на Украину, а в первую очередь на европейские страны.

Как уточнил Портников, Мединский заявил, что российская делегация не понимает, в каком статусе европейские представители находятся в Абу-Даби. В то же время, с этими представителями проводили консультации спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также украинская делегация. Мединский обвинил европейцев в масштабном обмане украинского населения и возложил на них ответственность за гибель людей.

По оценкам публициста, высказывания Мединского свидетельствуют о раздражении Кремля европейской поддержкой Украины.

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«Эти комментарии российского пропагандиста в статусе помощника президента РФ снова напоминают, что именно европейская помощь Украине, которая позволяет нам бороться с российской агрессией, уничтожать российских оккупантов, в конечном счете уничтожать нефтеперерабатывающую и военную инфраструктуру террористической федерации, сейчас поперек горла и Путину, и Мединскому, и всем представителям российского руководства, заинтересованным в продолжении российско-украинской войны, вплоть до краха нашего с вами государства», — высказался Портников.

Он добавил, что именно поэтому Мединский благодарил Уиткоффа и Кушнера, в то же время критикуя европейцев. По мнению журналиста, таким образом, российская сторона пытается сохранить у американцев иллюзию возможности общей экономической выгоды с руководством РФ и не допустить введения новых санкций против Москвы.

В то же время, как отметил Портников, Россия осознает, что дальнейшая европейская помощь Украине лишает ее возможности рассчитывать на победу, к которой стремится Путин. Эта победа предусматривает ликвидацию украинской государственности и массовое изгнание украинского населения с территории его этнического проживания.

Публицист отметил, что именно такие, а не другие цели он считает реальными намерениями Путина в войне против Украины.

США вынуждены считаться с Европой в вопросе путей завершения войны

«Таким образом, как видим, именно присутствие европейских представителей в Абу-Даби и именно готовность и американцев, и украинцев консультироваться с европейцами, и после переговоров — с российской делегацией вызвало раздражение Мединского, потому что продемонстрировали, что европейцы желают оставаться участниками процесса, что они не собираются отказываться от дальнейшей помощи Украине, и что Соединенным Штатам приходится считаться с европейской позицией, когда они обсуждают с россиянами пути завершения российско-украинской войны. Мне кажется, это и главный результат того, что мы видели«, — рассказал Портников.

Стороны не добились никакого существенного результата в Абу-Даби

Он снова обратил внимание, что сами переговоры в Абу-Даби, за исключением договоренности об обмене пленными, не дали реальных результатов, которые могли бы объяснить проведение встречи американской, украинской и российской делегаций.

Журналист приветствовал решение об обмене пленными и выразил поддержку украинцам, которые смогут выйти из российских тюрем, а также их родным и близким. В то же время он подчеркнул, что вне этого решения стороны не добились никакого существенного результата во время встречи в ОАЭ.

Портников предположил, что переговоры в Абу-Даби могут стать завершением очередной имитации переговорного процесса между Россией, Украиной и США. Он связал нынешнюю дипломатическую активность со стремлением Путина сделать предвыборный подарок Трампу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«И если это будет завершение консультаций как таковое, мы можем просто сказать, что мы наблюдали с вами последний, так сказать, завершающий аккорд спецоперации „Осло“, которая была связана с желанием президента России Путина сделать предвыборный подарок президенту Трампу в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс. Так сказать, — от дизельной сделки двух президентов, закончившейся предполагаемым фиаско, через переговоры в Осло Уиткоффа, Кушнера, Зеленского и Стубба со Стере, до поездки Уиткоффа в Санкт-Петербург, и в конце концов до переговоров в Абу-Даби, ставших результатом переговоров Виткоффа с российским президентом. И на этом занавес над очередной имитационной переговорной активностью может в принципе уже упасть. Сцена снова закроется, и Путин будет заниматься своим любимым делом — воевать с нами, без необходимости делать президенту США подарки«, — предположил публицист.

Когда возможны реальные переговоры о мире с Россией

В то же время, по его словам, Путин понимает, что уже в январе 2027 возможности Трампа влиять на уровень давления на Россию и Украину могут оказаться под угрозой из-за расследования со стороны нового состава Конгресса США.

Портников считает, что американские законодатели могут сосредоточиться на выяснении сути контактов представителей США с Путиным, его представителем Кириллом Дмитриевым и другими участниками переговорного процесса, который журналист называет имитационным, а также инициаторами войны против Украины.

«Так что возможно уже в 2027 году, если нам удастся значительно ухудшить экономическую ситуацию самой Российской Федерации, мы сможем говорить о перспективе реальных переговоров, о прекращении огня на российско-украинском фронте. Однако участие в этих переговорах американцев, мне кажется, будет под вопросом. Потому что для этого они президенту Российской Федерации, ну мягко говоря, не нужны», — подытожил Портников.

Напомним, член украинской переговорной группы, нардеп Давид Арахамия назвал переговоры в Абу-Даби с участием США и РФ одними из самых тяжелых с 2022 года из-за жесткой позиции российской стороны. Несмотря на это, стороны согласовали новый обмен пленными и добились значительного прогресса по другим неразглашаемым вопросам. Арахамия также отметил, что существует реальный импульс принять ключевые решения еще до конца 2026 года.

Все детали о втором раунде переговоров в Абу-Даби читайте здесь.

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