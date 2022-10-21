Участники G20 работают над тем, чтобы на саммите Путин был изолирован — Кулеба

G20 ничего не изменит для российско-украинской войны, говорит министр.

Участники саммита G20 в Индонезии работают над тем, чтобы российский президент-диктатор Владимир Путин чувствовал себя максимально изолированным на встрече.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Все это в работе. Мы ежедневно обсуждаем историю с G20, какие западные лидеры будут, встречаться ли они с Путиным. Если будут встречаться, что ему должны сказать. Большая интрига вокруг G20, но и это пройдет. Ничего существенно не изменит эта встреча. Вопрос решаются в других местах", — подчеркнул глава МИД.

Несколько месяцев назад перед встречей министров иностранных дел стран G20 проводилась "очень большая и скрупулезная работа" по ее проведению так, чтобы в таком формате агрессорка Россия чувствовала себя максимально изолированной и не могла серьезно влиять на качество принятых решений. Кулеба говорит, что на уровне министров этого удалось добиться.

По его словам, G20 ничего не изменит для российско-украинской войны, потому что все решается на поле боя. В ходе саммита "другие вопросы будут обсуждаться". Впрочем, министр отметил, что там будут не только "страны, которые называют вещи своими именами, но и те, кто играет в нейтральность, кто пытается хоть морально, но поддержать Путина".

Россия в политическом мире

Путин планирует посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает: делает это диктатор для того, чтобы показать собственную "значимость" внутри России.

В то же время мировые лидеры не очень готовы говорить с диктатором. Да, чиновники США делают все, чтобы на саммите G20 в Индонезии не было личной встречи Джо Байдена с Путиным.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал нынешнюю путинскую Россию "ненадежным торговым партнером". По его словам, ставка Путина на газовый шантаж не сработала. Более того, Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

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