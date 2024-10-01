Учеников и учителей могут обязать общаться на украинском языке во время перерывов: подробности

Депутаты планируют зарегистрировать законопроект, который обяжет учащихся и учителей общаться на украинском языке на территории школы, включая время перерыва.

Об этом сообщила автор законопроекта народный депутат Наталья Пипа.

– Что это значит для учителей? Не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы – вы ведь все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей. Что это значит для родителей? Родители учеников обязаны привлекаться к созданию и поддержанию в учебном заведении украиноязычной среды, — написала она.

Пипа сообщила, что только 41% учащихся общаются на украинском языке на уроках и перерывах. Она подчеркнула, что украинский язык должен использоваться не только на уроках. Нардеп призвала русскоязычных родителей общаться с детьми на украинском языке, поскольку это поможет в обучении и сдаче экзаменов, повышая шансы на успех.

Напомним, более 75% респондентов считают общение на украинском в публичном пространстве престижным. За последнее десятилетие количество людей, общающихся по-украински дома, возросло с 50% до 70,5%. При этом 78% граждан считают украинский язык родным.

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