Учителя должны рассчитывать на государственное медицинское страхование — Ирина Суслова

Правозащитница заявила о поддержке введения обязательного государственного страхования на случай заболевания инфекционной болезнью для работников государственных и коммунальных учебных заведений.

Еще в октябре 2020 государство сделало крайне нужный шаг по страхованию работников образовательных учреждений на случай заражения Коронавирусная инфекцией. Между Министерством образования и науки Украины и рядом страховых компаний был подписан Меморандум о создании доступных условий добровольного страхования учителей.

Об этом на своей странице в Facebook напоминает лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова. Правозащитница считает, что вместе с тем страхование учителей за свой счет не соответствует принципам государственной политики по повышению статуса образовательных профессий и социальной заботы об учителях, которые отнесены к группе риска.

Также читайте Общество начинает объединяться вокруг защиты прав людей с инвалидностью — Ирина Суслова

"Учитывая то, что вакцинация от COVID-19 не гарантирует стопроцентной защиты от болезни, считаю, что Кабинет Министров Украины должен предоставить всем представителям образовательной отрасли вовлечены в учебный процесс, медицинские страховки за счет государства", — заявила Ирина Суслова.

Правозащитница сообщила о поддержке Женским движением "За майбутнє" народных депутатов Украины от парламентской группы "Партия" За майбутнє "к членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. В частности, профильному комитету ВРУ предлагается дополнить" Заключительные положения "проекту закона Украины № 6000" о Государственном бюджете Украины на 2022 "и обязать правительство с 1 января 2022 ввести обязательное государственное страхование на случай заболевания инфекционной болезнью для работников государственных и коммунальных учебных заведений.

"Источником для покрытия расходов могут быть дополнительные поступления в размере 20 млрд грн от увеличения части прибыли Нацбанка, а также часть средств, полученных Украиной от МВФ в размере $ 2700000000 в рамках помощи на восстановление экономики", — отмечает Ирина Суслова.

Лидер Женского движения "За майбутнє" напомнила также, что, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), завершение эпидемии COVID-19 в мире возможно не ранее середины 2022 года в случае высокого процента вакцинации населения. В то же время в Украине эпидемия может длиться дольше. По состоянию на конец сентября 2021, по данным ВОЗ, эпидемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 55 000 граждан Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку