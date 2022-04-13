Учитывая применение армией РФ фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас – Зеленский о химоружии в Мариуполе

Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал применение химического оружия Россией в Мариуполе.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ночном обращении к украинскому народу в ночь на 13 апреля 2022 года.
"С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что именно это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и полный анализ", – сказал глава украинского государства.
"Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массовое ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира", — резюмировал глава украинского государства.
Напомним, 11 апреля 2022 года полк "Азов" сообщил, что российские кафиры в Мариуполе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество.
У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.
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