"Удалось достичь определенного прогресса": Макрон о переговорах с Путиным и Зеленским

По словам президента Франции, главное – способствовать восстановлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским удалось добиться определенного прогресса, чтобы продвигаться к безопасности региона.

Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля, во время брифинга.

"Те дискуссии, которые я провел с президентами Путиным и Зеленским, сегодня мы смогли достичь определенного прогресса, чтобы продвигаться к безопасности региона. Чтобы мы продумывали сами такие форматы, которые бы способствовали уменьшению эскалации. Мы сейчас должны работать на то, чтобы приближались наши позиции. Конечно для этого нужно определенное время, чтобы оставаться в том порядке мира, который был построен после Второй мировой войны и сохранялся", — отметил он.

По словам Макрона, сейчас нужно снизить уровень эскалации.

"Во вторых, нам нужно, чтобы на базе Минских соглашений с соблюдением всех процедур способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году с пояснениями, которые будут внесены в ближайшие недели, чтобы не было разночтений. Главное – способствовать восстановлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя и снять эскалацию", – резюмировал он.

Напомним:

Макрон заявил, что вдоль границ Украины в дальнейшем находятся тысячи российских военных, поэтому с помощью новых механизмов обеспечения безопасности получить значительную деэскалацию и усиление безопасности.

Макрон прибыл в Киев после переговоров с главой Кремля | Новости мира

Читайте также: