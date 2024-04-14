Удар Ирана по Израилю: Боррель созывает внеочередное заседание глав МИД стран-членов ЕС

Жозеп Боррель созывает заседание глав МИД стран Евросоюза.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что созывает внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Евросоюза из-за нападения Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.
Об этом он написал в соцсети Х.
"После иранских нападений на Израиль я созвал внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС", – говорится в сообщении.
По его словам, заседание состоится во вторник, 18 апреля, в формате видеоконференции.
"Наша цель – способствовать деэскалации и безопасности в регионе", — добавил Жозеп Боррель.
Напомним, Иран атаковал Израиль дронами и ракетами – все, что известно о новом масштабном конфликте в мире.
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