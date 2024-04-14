Удар Ирана по Израилю может повлиять на помощь Украине и ослабить РФ – Арестович

Алексей Арестович высказался об атаке Ирана на Израиль.

Бывший советник Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович объяснил, что атака Ирана по Израилю может подтолкнуть тему помощи США Украине, Израиль также ослабит союзника России – Иран.

Об этом он написал в Telegram.

Алексей Арестович также добавил, что в результате эскалации Ираном потенциала большой войны на Ближнем Востоке нет, в том числе, угрозы ядерной войны.

"Пожелаем удачи израильтянам. Держитесь, бейте, мы с вами, и мы вам благодарны заранее", — прокомментировал Арестович.

Напомним, Иран мощно атаковал Израиль дронами и ракетами. ТСН.ua собрал подробности.

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