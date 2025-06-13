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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Удар Израиля по Ирану и завершение поисковой операции в Харькове: главные новости ночи 13 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг Израиля

Флаг Израиля / © Reuters

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 июня 2025 года:

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