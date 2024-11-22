Удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру: Китай прокомментировал

Пекин в дальнейшем отмечает, что выступает за политическое решение войны.

Все стороны войны РФ в Украине должны "сохранять покой и проявлять сдержанность" и работать над условиями прекращения огня.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, сообщает The Guardian.

По его словам, позиция Китая по "украинскому вопросу" остается "последовательной и четкой". Якобы Пекин в дальнейшем выступает "разрешением кризиса политическими средствами".

"Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, работать над деэскалацией ситуации путем диалога и консультаций, а также создавать условия для скорейшего прекращения огня", — заявил Цзянь, комментируя применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вчера утром РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. По его словам, продолжаются экспертизы.

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