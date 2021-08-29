"Удар не был последним": Байден пообещал, что США продолжат атаковать ИГ

"Удар не был последним": Байден пообещал, что США продолжат атаковать ИГ

"Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США", — заверил американский президент

Военные США продолжат наносить авиаудары по боевикам группировки "Исламское государство в Хорасане", которое является ответвлением террористической организации "Исламское государство".

Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский президент обсудил со своей командой по национальной безопасности удар, нанесенный накануне американскими ВС в афганской провинции Нангархар. По информации Пентагона, в результате операции были уничтожены два боевика группировки "ИГ в Хорасане".

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военных и невинных гражданских в Кабуле, и мы это сделали. Этот удар не был последним. Мы продолжим выслеживать всех причастных к этому ужасному нападению и заставим их заплатить. Мы будем отвечать всякий раз, когда кто-то пытается нанести вред США или атаковать наших военных", — утверждает Байден.

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