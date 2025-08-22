Удар "Орешником" по Банковой: Лукашенко рассказал о неожиданном решении Путина

Александр Лукашенко / © Пул Первого Telegram-канал

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину поступало предложение нанести удар «Орешником» по улице Банковой в Киеве. Но по словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Путин якобы наотрез отказался.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого» со ссылкой на заявление Лукашенко.

«Путину предлагали ударить „Орешником“ по Офису президента Украины, но он отказался, сказал „Ни в коем случае“, — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, уже в сентябре на территории Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения Запад-2025. В ходе них отработают применение ядерного оружия и «Орешника».