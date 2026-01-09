Удар "Орешником" по Львовской области: Украина срочно созывает Совбез ООН

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ по Украине призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Об этом он написал в соцсети X.

Сибига заявил, что ночная атака продемонстрировала пренебрежение Россией мирными усилиями, поэтому должна встретить «решительную реакцию».

«Новые раунды жестких санкций, чтобы лишить Россию ресурсов для террора и войны. Новые пакеты оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отвергнуть захватчиков. Новые шаги по обеспечению ответственности за российские преступления», — написал министр.

Также он призвал к публичному осуждению действий России.

«Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России. Мы будем инициировать международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», — добавил Сибига.

Напомним, россияне заявили, что нанесли массированный удар по Украине, в частности баллистической ракетой «Орешник», в ответ на «атаку Киева по резиденции Путина».

Сообщалось, что баллистическая ракета, которой россияне ударили по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч. В городе под атакой оказалась критическая инфраструктура.

В ночь на пятницу, 9 января, российская армия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины ударными БпЛА и ракетами морского и наземного базирования. Основным направлением удара стала Киевщина. В Воздушных силах подтвердили, что РФ выпустила «Орешник» по Львовской области.