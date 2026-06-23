Удар по автобусу с детьми: у Лукашенко дали заднюю по отношению к Украине и выдвинули новую версию

Удар по автобусу / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Беларуси сделали новое заявление об ударе дрона по автобусу с детьми. Предполагается, что это осуществил тот, кто стремится спровоцировать их столкновение с Украиной.

Об этом пишет журналист Дитро Гордон.

Что говорят в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович прокомментировал обстрел автобуса с детской футбольной командой из Беларуси, который произошел на территории Брянской области.

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«Не важно, чей это автобус — белорусский, российский или какого-то другого государства. Это автобус с мирными жителями. Но тот, кто нанес этот удар, пытался создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной, спровоцировать какую-то плохую ситуацию», — заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что Лукашенко держит ситуацию под "жестким контролем" и уже отдал соответствующие поручения. Белорусские спецслужбы и следственный комитет проводят «самое тщательное расследование» и анализ всех фактов. По его словам, уже опрошены все находившиеся в автобусе свидетели и пассажиры. Речь идет также об определенных "моментах", которые установлены и будут переданы главе деражвы.

«Решение будет принято. Но втянуть Беларусь в конфликт не получится. Мы за мир, здравомыслие, за решение всех вопросов по дипломатическому пути», — подытожил Вольфович.

Ранее речь шла о том, что Россия соврала о якобы ударе украинского дрона по автобусу с белорусскими детьми и обнародовала документ, который это отрицает. В перехваченном документе указано, что в момент инцидента никаких украинских беспилотников в этом районе не фиксировали. В СБУ считается инцидент спецоперацией российских спецслужб, направленной на информационное давление и дискредитацию Украины.

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Напомним, в Брянской области РФ дрон атаковал автобус с белорусскими детьми, в результате чего погиб человек и ранены. Белорусские власти обвинили Украину и требуют объяснений, тогда как оппозиция возлагает ответственность на Россию и критикует перевозку детей через зону боевых действий.

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