- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 637
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар по дому в Святошинском районе Киева: какое окончательное количество жертв
Аварийно-спасательные работы на месте обстрелов дома в Киеве 7 сентября завершены.
Ночью 7 сентября армия РФ ударила по многоэтажке в Святошинском районе Киева. Жертвами обстрела стали 3 человека, из них – ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ГСЧС, в результате атаки:
погибли 3 человека, из них 1 – ребенок;
ранения получили 11 человек;
спасены 7 жителей;
оказана психологическая помощь 171 человеку;
разобрано и вывезено более 360 тонн мусора и строительных конструкций;
привлекалось около 130 спасателей и 21 единица техники.
Напомним, увеличилось количество жертв удара РФ по дому в Святошинском районе Киева 7 сентября.
Так, сегодня, 8 сентября, из-под завалов разрушенной девятиэтажки извлекли тело еще одной жертвы. Погиб мужчина.
Заметим, во время этого обстрела РФ убила мать и младенца. Речь идет о 32-летней Виктории Гребенюк и ее двухмесячном сыне Романе. К сожалению, оккупанты попали прямо в дом, не оставив семье шансов выжить.