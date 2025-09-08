Удар по дому в Святошинском районе Киева: какое окончательное количество жертв

Жертвы русского удара в Киеве

Ночью 7 сентября армия РФ ударила по многоэтажке в Святошинском районе Киева. Жертвами обстрела стали 3 человека, из них – ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате атаки:

погибли 3 человека, из них 1 – ребенок;

ранения получили 11 человек;

спасены 7 жителей;

оказана психологическая помощь 171 человеку;

разобрано и вывезено более 360 тонн мусора и строительных конструкций;

привлекалось около 130 спасателей и 21 единица техники.

Напомним, увеличилось количество жертв удара РФ по дому в Святошинском районе Киева 7 сентября.

Так, сегодня, 8 сентября, из-под завалов разрушенной девятиэтажки извлекли тело еще одной жертвы. Погиб мужчина.

Заметим, во время этого обстрела РФ убила мать и младенца. Речь идет о 32-летней Виктории Гребенюк и ее двухмесячном сыне Романе. К сожалению, оккупанты попали прямо в дом, не оставив семье шансов выжить.