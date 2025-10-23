Удар по газу, флоту и "крипте": ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России

Санкции ЕС против России / © ТСН.ua

Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре. Он предусматривает запрет импорта российского сжиженного газа и существенное усиление ограничений в финансовом секторе. Новые меры также касаются «теневого флота», расширяют запрет на платежную систему «Мир» и полный запрет криптовалютных услуг для россиян.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на датское председательство Совета Евросоюза.

«Рады объявить, что Рада утвердила 19-й пакет санкций», — отметили в комментарии.

Новый санкционный пакет ЕС включает жесткие ограничения против энергетического, финансового и технологического секторов России.

Санкции против энергетики и «теневого флота»

В «энергетическом» блоке предусмотрен полный запрет импорта российского сжиженного газа (СПГ): для краткосрочных контрактов он вступит в силу через шесть месяцев, а для долгосрочных — с 1 января 2027 года. Эти сроки согласованы с планом Еврокомиссии RePowerEU.

Также пакет усиливает ограничения на сотрудничество с «двумя нефтяными гигантами России» и вводит санкции против еще 117 танкеров «теневого флота», доведя общее количество подсанкционных судов до 558.

Финансовые санкции

Финансовый блок содержит ряд новых запретов:

страхование самолетов и судов, которые Россия использует после их продажи в третьи страны, запрещено на первые пять лет;

полный запрет транзакций с пятью российскими банками, а также расширение ограничений в отношении электронных платежных систем, в частности «Мир»;

санкции против еще четырех банков в Беларуси и Казахстане;

запрет финансовых операций с пятью банками, одной криптобиржей и двумя нефтяными трейдерами из Таджикистана, Кыргызстана, Парагвая, ОАЭ и Гонконга;

ограничения для европейских компаний на заключение новых контрактов с девятью «специальными экономическими зонами» в РФ, включая полный запрет сотрудничества с Алабугой и Technopolis Moscow;

полный запрет криптовалютных услуг для граждан, резидентов и компаний России.

За обход действующих санкций наказаны еще 45 компаний, среди них — три индийские, две из Таиланда и 12 из Китая и Гонконга. Многие из них связаны с производством беспилотных технологий.

Дополнительные экспортные ограничения должны усложнить России доступ к микрочипам и технологиям, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе. В санкционные списки внесут новых лиц и компании, имеющие отношение к ВПК и разработкам для российской армии.

Расширяется запрет на экспорт промышленных товаров — в частности солей, каучука, строительных материалов и технологического оборудования.

Также расширены критерии для внесения в санкционные списки портов в третьих странах, которые участвуют в транспортировке беспилотников или ракет в Россию или помогают обходить нефтяное эмбарго

Новые правила вводят механизм ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС с трехмесячным переходным периодом.

Отдельный пункт касается ответственности за причастность к похищению оккупационными властями РФ украинских детей — установлены новые критерии включения таких лиц в санкционные списки.

Кроме того, расширяется запрет на предоставление услуг в сферах искусственного интеллекта, сложных ИТ-технологий и коммерческих космических разработок. Теперь предоставление любых услуг России, которые еще не попали под санкции, потребует предварительного согласования с властями ЕС.

Дополнительно европейским операторам запрещено предоставлять любые туристические услуги в России.

Напомним, вечером 22 октября страны ЕС достигли политического согласия относительно принятия 19-го пакета санкций против России. Окончательное решение стало возможным после того, как Словакия сняла свои предостережения. После этого была запущена письменная процедура для формального утверждения.