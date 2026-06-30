Удар по имиджу Путина: как Кремль теряет контроль и оказался перед «бунтом» собственных пропагандистов

Владимир Путин. / © Associated Press

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На фоне украинских атак по важным объектам оккупационной российской армии Кремль охватил новый кризис. В то же время, «фюрер» Владимир Путин пытается замаскировать ее рассказами об успехах на фронте.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что преувеличенные заявления Владимира Путина о якобы успешном продвижении его оккупационного войска преследуют цель ошибочно изобразить позицию России на поле боя такой же — если не лучше — чем она была во время саммита США-Россия на Аляске в августе 2025-го. Однако ситуация в поле боя резко изменилась.

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Путин преувеличивает успехи армии

Украинские контратаки освободили значительную часть Купянска в конце прошлого года, более 400 кв км на юге Украины этой зимой и весной, а также несколько населенных пунктов на западе Запорожской области с конца апреля 2026 года.

ВСУ также участвовали в очень успешных ударных кампаниях средней и далекой дальности против российских военных объектов и нефтяной инфраструктуры, что оказывает каскадное влияние на логистику и операции России на поле боя, а также влечет за собой дефицит бензина и экономические трения по всей России и оккупированной Украине.

Впрочем, темпы продвижения России значительно замедлились после саммита из-за этих украинских успехов, причем российские войска продвигались в среднем на 3,79 кв км в день в июне 2026-го по сравнению со средним показателем 16,65 кв км в день в августе 2025-го.

«Путин конструирует этот нарратив об успехе на поле боя, чтобы скрыть напряжение внутри страны, с которой сталкивается Россия через украинскую кампанию дальнего удара. Путин признал рост дефицита бензина, но в то же время заявил, что РФ должна минимизировать влияние атак Украины по тылам в стране», — говорится в отчете.

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В ISW отмечают, что «фюрер» предложил немало мер по обеспечению стабильных поставок топлива: использование резервов бензина, сохранение запрета на экспорт бензина и авиационного топлива, потенциальное распространение запрета на экспорт дизельного топлива, ускорение ремонта нефтеперерабатывающих заводов, отсрочка планового технического обслуживания и импорт бензина.

Кроме того, Путин отметил, что количество российских средств ПВО недостаточно, и вызывающе призвал российскую оборонно-промышленную базу расширить производство, а Россию — улучшить координацию своей противовоздушной обороны на всех структурах и уровнях.

«Путин, однако, уменьшил влияние украинских дальнобойных ударов на Россию, утверждая, что РФ быстро восстанавливает убытки, что энергетические проблемы не являются критическими, и что атаки не повлияли на ситуацию на передовой. Признание диктатором топливного кризиса свидетельствует о том, что он, вероятно, оценивает, что больше не может публично игнорировать его», — заключают аналитики.

Также, отмечают американские специалисты, заявления диктатора появились на фоне недавних попыток увязать поддержку правящей партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу в сентябре с Путиным и его личной военной политикой. Путин, похоже, изображает внутренние трудности России как временную и терпимую жертву, необходимую для якобы неизбежной победы России на поле боя», — отмечают в ISW.

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Путин координируется с «военкорами»

В то же время, Кремль поддерживает кооптированных и лояльных российских милблогеров, которые могут помочь Путину построить контролируемую реальность. «Фюрер» заявил, что так называемые военные корреспонденты «объективно и всесторонне освещают ситуацию на передовой в Украине», откровенно восхваляя членов корреспондентского сообщества за репортажи, поддерживающие его администрацию.

Отметим, что на днях министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с некоторыми избранными «военкорами» и обсудил вопросы, связанные с российскими системами ПВО, БПЛА и наземными аппаратами.

«Встреча министра состоялась на фоне того, как другие милблогеры все чаще критикуют власть за искажение ухудшения ситуации на поле боя и за неспособность защититься от неоднократных ударов Украины на большом расстоянии по российской инфраструктуре. Кремль, вероятно, пытается еще больше продвигать и использовать как оружие уже кооптированных принимающих милблогеров, а затем продвигают сфабрикованную Путиным историю о стремительных наступлениях России, особенно в Крепостном поясе и других частях Донецкой области», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Кремль намеренно допускает определенную критику недостаточной реакции на украинские удары — и, как следствие, на вызванный этим бензиновый кризис в России. Санкционирование такой критики, вероятно, попытка убедиться, что милблогеры не критикуют то, что важно в вымышленном мире Путина, который он создает в информационном пространстве — реальные реалии поля боя.

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В то же время Путин терпит критику милблогеров по поводу ударов и проблем с горючим, поскольку пытается продвигать идею о том, что такие трудности необходимо выдержать, чтобы добиться неизбежной победы России на поле боя.

Напомним, издание CBC отмечает то, что удары по Москве начали влиять на окружение Путина . В будущем они могут повлечь за собой «довольно сильное изменение настроений среди бизнес-элиты, политической элиты», которая все еще влияет на решение Путина.

Кроме того, Кремль находится в ярости после ударов по Москве. В частности, после атаки 18 июня, когда был атакован НПЗ. Кремлевский прихвостень, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев истерически пригрозил, мол, в отношении Украины никаких правил «больше нет и быть не может», а потому интенсивность ударов будет расти.

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