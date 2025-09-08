Путин после визита в Китай начал новую фазу войны против Украины / © Associated Press

Президент России Владимир Путин только вернулся из Пекина, где провел переговоры с Си Цзиньпином и Ким Чен Ином, как дал старт самой масштабной воздушной атаке на Украину с начала войны.

Об этом говорится в материале The Times.

В воскресенье, 7 сентября, когда ПВО Киева отражало волны российских дронов и ракет, главное правительственное здание столицы — Кабмин — было поражено, и огонь охватил верхние этажи. Это первый случай с 2022 года, когда ракеты повредили правительственный объект Украины, отмечают западные аналитики.

«В Москве радикалы давно призывали бить по „центрам принятия решений“. Сам Путин еще в ноябре предупреждал, что они могут стать мишенью. Хотя до сих пор неясно, попал ли в здание непосредственно снаряд, это было обломочное поражение, пожар в кабинетах министров стал символом нового этапа войны», — говорится в материале.

The Times отмечает, что Путин, «известный своей самоуверенностью, по возвращении из Китая выглядел еще более дерзким».

«Он заявил, что отношения Москвы и Пекина находятся на „беспрецедентно высоком уровне“. В Пекине он вместе с Си и Ким Чен Ином наблюдал за масштабным военным парадом — впервые лидеры России, Китая и КНДР встретились вместе со времен начала Холодной войны», — пишет The Times.

Китай, хоть и не отправляет военных в Украину, активно поддерживает Кремль дипломатично и нарушает западные санкции.

Так, Москва уже объявила о предварительной договоренности с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию. КНР также планирует открыть свой рынок облигаций для крупных российских компаний.

Путин в очередной раз подчеркнул свою идею «мультиполярного мира» и даже пригрозил уничтожать западных миротворцев, если те будут размещены в Украине после завершения войны. Он также заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но только в Москве. Это условие Киев категорически отверг.

Визит в Пекин состоялся после встречи Путина с Дональдом Трампом в Аляске, которую считают дипломатической победой Кремля. Несмотря на громкие обещания новых санкций, реальные рычаги влияния США пока не применили.

Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что «империалистические планы Путина не завершатся Украиной», а мировой порядок оказался под угрозой.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на фронте у России преимущество в шесть раз по численности и ресурсам, но Украина значительно ослабила производство горючего и нанесла удары по 60 целям на территории РФ только за прошлый месяц.