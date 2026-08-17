Удар по Кремлю: ЕС готовит самые масштабные санкции против России за всю войну

Российский флаг / © iStock

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Евросоюз готовит самый масштабный пакет санкций против России за все время полномасштабной войны против Украины. Новый пакет увеличит количество подсанкционных структур на треть.

Об этом заявила глава внешней политики ЕС Кайя Каллас, сообщает Reuters.

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«Санкции ЕС уже нанесли России значительный ущерб, лишив российскую военную машину более 1 триллиона евро, а осенью я предлагаю ввести самые масштабные санкционные ограничения с начала войны», — сказала Каллас.

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По ее словам, после принятия нового пакета количество находящихся под санкциями ЕС российских структур вырастет примерно на треть.

«После принятия они сразу увеличат общее количество подсанкционных российских структур на треть. Давление должно усиливаться, пока Москва не прекратит свою войну», — отметила высокая представительница Евросоюза.

Вместе с тем, Каллас не сообщила, когда именно могут ввести новые ограничения, а также не раскрыла подробностей будущего санкционного пакета.

Напомним, по данным Financial Times, Евросоюз планирует отказаться от масштабных пакетов санкций против России, нуждающихся в единодушном одобрении всех 27 стран. Поводом для этого стал шантаж со стороны Греции, неделями блокировавшей ограничения ради исключений для собственной судоходной компании Dynagas.

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Чтобы отдельные государства не могли использовать право вето для защиты собственного бизнеса, в Брюсселе и среди проукраинских стран ЕС предлагают в дальнейшем принимать санкции индивидуально или небольшими тематическими блоками без риска всеобщего блокирования всего процесса.

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