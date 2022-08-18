"Удар по лицу международного сообщества": Зеленский обратился к Эрдогану и Гутеррешу по поводу псевдореферендумов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша озвучить максимально жесткую позицию по поводу планируемых Россией псевдореферендумов на оккупированной территории.

В то же время глава государства также сообщил, что российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе.

Об этом он сказал в видеообращении 18 августа.

"Призвал и господина президента, и господина генерального секретаря озвучить максимально жесткую позицию относительно планируемых Россией псевдореферендумов на оккупированной территории. Любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что чрезвычайно жесткая ночь была в Харькове – более десяти погибших. Снова были обстреляны Николаев и Запорожье.

"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на Запорожской АЭС. Мы видим, что произошло в Оленовке", – добавил президент.

"Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, повсюду... Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет. Тот, кто борется и борется разумно, одерживает победу", – резюмировал глава государства.

Напомним, 18 августа Эрдоган вместе с Зеленским и Гутеррешем встретились во Львове. В частности, президент Украины и генсек ООН обсудили "зерновые" соглашения, освобождение украинских пленников, незаконную депортацию и ядерный шантаж РФ на Запорожской АЭС.

Читайте также:

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН 19:30 за 18 августа 2022 года