Путин и Си Цзиньпин / © Getty Images

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Украинские беспилотники и ракеты разрушили центральный участок автомобильной части Крымского моста. Основная дорожная арка рухнула в море, движение переправой остановили.

Об этом сообщают newsobserver, а также The Times.

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Удар по мосту планировали как символическое унижение Путина

Издание The Times со ссылкой на неназванного украинского офицера сообщает, что операцию против Крымского моста планировали не только для нанесения военного ущерба, но и как символический жест в преддверии встречи Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

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«Мы планировали это как символический жест перед встречей Трампа, Путина и Си, чтобы показать, что Путин слаб», — сказал украинский офицер.

Следовательно, по этой версии атака должна была продемонстрировать уязвимость российского президента накануне важных международных переговоров в Китае. В то же время, Reuters характеризует удар как серьезное военное и символическое поражение для Кремля, которое произошло в политически неудобный для Путина момент.

Как в России отреагировали на разрушение моста

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти подготовят план возобновления переправы. По его словам, мост после ремонта будет «еще лучше, чем раньше».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что специальная комиссия уже собралась для оценки повреждений, определения объема ремонтных работ и поиска альтернативных маршрутов для перевозки грузов.

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В то же время, российские военные блоггеры отмечают, что восстановление моста будет чрезвычайно сложной задачей. Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми считает, что автомобильную часть переправы вряд ли отремонтируют до завершения войны. По его мнению, последствия удара будут иметь не только практическое, но и символическое значение для Украины.

Чем важно разрушение Крымского моста

До полномасштабного вторжения и в начале Крымский мост был одним из ключевых маршрутов поставки российских войск на полуостров. Однако впоследствии Россия все больше полагалась на сухопутный коридор из-за оккупированных территорий востока и юга Украины.

Удар может повлиять не только на автомобильное и железнодорожное сообщение, но и на судоходство в Керченском проливе и Азовском море. В частности, обломки разрушенных конструкций могут усложнить возобновление движения судов и задержать перевозку зерна из портов Азовского моря.

Аналитик Андрей Сизов отметил, что повреждения могут существенно отсрочить возобновление судоходства в этом районе.

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Крымский мост уже подвергался атакам. В октябре 2022 года взрыв грузовика вызвал пожар и повредил часть переправы, в результате чего погибли четыре человека. Ремонт длился несколько месяцев. В июле 2023 года в результате очередного удара был разрушен один из участков моста, погибла супружеская пара.

Россия заявила о рекордной атаке беспилотников

На фоне удара по Крымскому мосту российские медиа сообщили о масштабной атаке беспилотников. По данным российской стороны, в течение суток ПВО якобы уничтожило 1441 украинский дрон над 22 регионами. Это превысило предварительный заявленный рекорд у 1336 беспилотников, о котором сообщалось накануне.

Мэр Москвы заявил, что в направлении столичного региона летели около 800 дронов, из которых 321 якобы сбили на подлете.

В то же время, украинская сторона заявила о поражении нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Салавате в Башкортостане.

Российские удары этой ночью также повлекли за собой перебои с электроснабжением в восьми областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании по Северному и Южному мостам столицы и частичному повреждению метро. Из-за атак в отдельных районах возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также ограничение движения транспорта.

Российские заявления о поражении транспортных, военных и энергетических объектов в Киеве, Запорожье, Черкассах и Днепропетровской области, а также портовой инфраструктуры и грузового судна Reuters не смогли независимо подтвердить.

Удары по Крымскому мосту — что известно

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фото и видео последствий атаки по Крымскому мосту.

По словам установленного оккупантскими властями РФ главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара погибли два человека. После атаки автомобильное движение по мосту приостановили. Впоследствии частично восстановили железнодорожное сообщение после временной остановки поездов.

Напомним, Крымский мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров с территорией России. Его открыли в 2018 году с участием Путина — четыре года спустя после незаконной аннексии Крыма. Переправа стала одним из символов русской оккупации, а также важным маршрутом поставок для русских войск.

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