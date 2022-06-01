"Удар по российским интересам": Арестович заявил, что Турция с Израилем решили выдавить РФ из Сирии

"Удар по российским интересам": Арестович заявил, что Турция с Израилем решили выдавить РФ из Сирии

Турция вместе с Израилем решили выдавить российские силы из Сирии. Об этом свидетельствует заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о новой фазе формирования зоны безопасности государства, а также встречи представителей этой страны с представителями Израиля.

Турция с Израилем вполне могли договориться разделить сферы влияния в Сирии.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 1 июня.

"Президент Турции Эрдоган заявил, что начинается новая фаза по формированию зоны безопасности на границе Турции в направлении Тель-Рифата и Манбиджа. Это в направлении на Алеппо. Суть в том, что они никогда не решались заходить туда раньше. Это была зона российских интересов", – заметил советник главы ОП.

Он также обратил внимание на усиление контактов между Израилем и Турцией, которые в свое время побили горшки и долго обвиняли друг друга.

"С 18-го года у них там начала более-менее выравниваться система отношений. В последнее время был совершен ряд высокопоставленых визитов, обмена и так далее. Как ты думаешь, о чем они договаривались? Поделить сферы влияния в Сирии вполне могли договариваться. Сразу после этого пошла турецкая операция", – сказал Арестович.

Он считает, что Турция с Израилем выдавят российское влияние из Сирии, "чтобы потом никто не мешал разбираться с Ираном и Асадом".

"Это значит очень нехорошую вещь: они прежде всего, прежде чем избавиться от Асада, избавятся от России. Часть войск Россия отвела. И потому, как раз исходя из того, что российский контингент выходит, возможности по влиянию на ситуацию уменьшаются. Израиль и Турция заинтересованы в том, что происходит на территории Сирии и решили сыграть в свою игру, которая увенчается, я уверен, выдавливанием российского влияния из Сирии. Чтобы потом никто не мешал разбираться с Ираном, а потом и с Асадом. Это еще один удар серьезный по российским интересам", – рассказал советник главы ОП.

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Он подчеркнул, что этот большой передел на Ближнем Востоке стал следствием того, что украинская армия сковала российскую в Украине.

Напомним, 1 июня Эрдоган заявил, что Турция вступает в новый этап реализации решения о создании 30-километровой зоны безопасности вдоль границы с Сирией и начала "очистку от террористов" населенных пунктов Тель-Рифат и Манбидж.

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