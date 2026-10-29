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Удар по вокзалу в Днепре: Макрон призвал заставить Россию сесть за стол переговоров
Эммануэль Макрон выразил соболезнования Украине после российского удара по Днепру. Президент Франции призвал усилить усилия, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Украине после российского удара реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября. Французский лидер отметил необходимость более широкого прекращения огня, заявив, что локальной договоренности в Олешках недостаточно.
Об этом Макрон написал в соцсети X.
Удар России по вокзалу в Днепре: как отреагировал Макрон
Президент Франции назвал новость о российском ударе по Днепру «глубоко печальной» и обратился со словами поддержки к президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу.
«Я с глубокой грустью узнал, что российский реактивный беспилотник только что упал на железнодорожный вокзал в Днепре, что привело к большому количеству жертв. Выражаю президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу свои соболезнования и нашу солидарность», — написал Макрон.
На фоне этой атаки французский президент подчеркнул, что международное сообщество должно стремиться к значительно большему, чем локальные договоренности о прекращении огня.
Макрон сделал заявление о перемирии в Олешках: что сказал о России
В своем заявлении Макрон упомянул локальное прекращение огня в оккупированных Олешках Херсонской области. По его словам, такой договоренности недостаточно на фоне российских атак по Украине.
«В этом контексте мы должны стремиться к значительно большему, чем локальное прекращение огня, подобно тому, которое только что было согласовано на местном уровне в Олешках. Недопустимо, чтобы Россия продолжала отклонять все предложения по этому поводу, далее делая ставку на эскалацию и нанося удары по гражданским», — отметил президент Франции.
Макрон призвал партнеров Украины активизировать совместные усилия по достижению справедливого и длительного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров.
«Мы должны вместе удвоить усилия по достижению справедливого и длительного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров», — написал он.
Напомним, 29 октября российские войска атаковали реактивным беспилотником железнодорожный вокзал в Днепре. Удар пришелся на платформу, где находился пассажирский поезд Днепр — Запорожье. По последним данным, в результате атаки погибли 14 человек, еще 13 получили ранения.