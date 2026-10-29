Удар по вокзалу в Днепре: Макрон призвал заставить Россию сесть за стол переговоров

Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования Украине после российского удара реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября. Французский лидер отметил необходимость более широкого прекращения огня, заявив, что локальной договоренности в Олешках недостаточно.

Об этом Макрон написал в соцсети X.

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Удар России по вокзалу в Днепре: как отреагировал Макрон

Президент Франции назвал новость о российском ударе по Днепру «глубоко печальной» и обратился со словами поддержки к президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

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«Я с глубокой грустью узнал, что российский реактивный беспилотник только что упал на железнодорожный вокзал в Днепре, что привело к большому количеству жертв. Выражаю президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу свои соболезнования и нашу солидарность», — написал Макрон.

На фоне этой атаки французский президент подчеркнул, что международное сообщество должно стремиться к значительно большему, чем локальные договоренности о прекращении огня.

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В своем заявлении Макрон упомянул локальное прекращение огня в оккупированных Олешках Херсонской области. По его словам, такой договоренности недостаточно на фоне российских атак по Украине.

«В этом контексте мы должны стремиться к значительно большему, чем локальное прекращение огня, подобно тому, которое только что было согласовано на местном уровне в Олешках. Недопустимо, чтобы Россия продолжала отклонять все предложения по этому поводу, далее делая ставку на эскалацию и нанося удары по гражданским», — отметил президент Франции.

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Макрон призвал партнеров Украины активизировать совместные усилия по достижению справедливого и длительного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров.

«Мы должны вместе удвоить усилия по достижению справедливого и длительного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров», — написал он.

Напомним, 29 октября российские войска атаковали реактивным беспилотником железнодорожный вокзал в Днепре. Удар пришелся на платформу, где находился пассажирский поезд Днепр — Запорожье. По последним данным, в результате атаки погибли 14 человек, еще 13 получили ранения.

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